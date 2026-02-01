Salon de la Moto à l’Axone

L’Axone Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Le Salon de la Moto est de retour a l’Axone a Montbéliard !

Retrouvez les marques, accessoiristes et artisans qui font vibrer vos moto et vos cœurs !

Les horaires de cette édition

Samedi 12h 19h et Dimanche 10h -18h

Food trucks et Buvette sur place

Animation extérieure en accès libre

Animations intérieures

Informations sur la page Facebook Moto Club de Montbéliard et sur la page de l’évènement Salon de la Moto de Montbéliard 2026

Pensez à co-motorer .

L’Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon de la Moto à l’Axone

L’événement Salon de la Moto à l’Axone Montbéliard a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD