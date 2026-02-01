Salon de la Moto à l’Axone Montbéliard
Salon de la Moto à l'Axone Montbéliard samedi 7 mars 2026.
Salon de la Moto à l'Axone
L'Axone Montbéliard Doubs
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
2026-03-07
Le Salon de la Moto est de retour a l’Axone a Montbéliard !
Retrouvez les marques, accessoiristes et artisans qui font vibrer vos moto et vos cœurs !
Les horaires de cette édition
Samedi 12h 19h et Dimanche 10h -18h
Food trucks et Buvette sur place
Animation extérieure en accès libre
Animations intérieures
Informations sur la page Facebook Moto Club de Montbéliard et sur la page de l’évènement Salon de la Moto de Montbéliard 2026
Pensez à co-motorer .
L’Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
