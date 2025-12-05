Salon de la Moto du Grand-Est METZ EXPO Metz

Salon de la Moto du Grand-Est

METZ EXPO 1 rue de la Grange aux Bois Metz Moselle

Début : Samedi 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-07 2026-03-08

L’édition 2026 du nouveau Salon de la Moto du Grand Est surprendra tous les passionnés, les motards et les amateurs de spectacle…

Idéalement programmé en début de saison, le Salon de la Moto de Metz est un lieu de rencontre unique où les visiteurs rencontrent de nombreux exposants afin de partager leur passion commune autour des deux-roues.

L’ensemble des halls du Parc des Expos rassemblent le meilleur de l’activité moto, quad, trike, scooter,… ainsi que des expositions de qualité, des animations et des shows pour petits et grands !

Cette année, les concessionnaires seront présents pour permettre aux visiteurs de découvrir toutes les marques motos.Tout public

English :

The 2026 edition of the new Grand Est Motorcycle Show will surprise all enthusiasts, bikers and show lovers?

Ideally scheduled at the start of the season, the Metz Motorcycle Show is a unique meeting place where visitors can meet numerous exhibitors and share their common passion for two-wheelers.

All the halls of the Parc des Expositions bring together the very best in motorcycle, quad, trike and scooter activity, as well as top-quality exhibits, entertainment and shows for young and old alike!

This year, dealers will be present to enable visitors to discover all the motorcycle brands.

