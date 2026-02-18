Salon de la moto et du monde associatif de l’Indre

Châteauroux Indre

Début : Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

2026-03-29

Une journée conviviale a partager en famille afin de découvrir la passion de la moto en toute sécurité.

Nous avons rassemblé tous les acteurs du département Associations, pros, institutions pour que, en une seule journée sur un même lieu, les visiteurs puissent

– Rencontrer des clubs, des exposants, des écoles et des ateliers.

– Découvrir le calendrier moto de l’année.

– S’informer, se former ou s’engager dans le monde de la moto.

– Assister a un show de stunt exceptionnel avec Matt Mekatrix. .

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

A convivial day to share with the whole family and discover the passion of motorcycling in complete safety.

