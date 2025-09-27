Salon de la moto Gien

L’association Utopiste 45 organise la 4e édition du Salon de la moto à Gien, à la salle Cuiry. L’événement se tiendra sur deux jours; samedi 27 septembre, de 14h à 22h et dimanche 28 septembre, de 9h à 17h.

Au programme motos de compétition et anciennes, présence de concessionnaires et d’associations, show de stunt, concert le samedi soir.

Entrée 5 €, gratuite pour les moins de 16 ans. Restauration et buvette sur place. 5 .

32 Rue Georges Brassens Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire utopiste45@gmail.com

English :

The Utopiste 45 association is organizing the 4th Motorcycle Show at the Salle Cuiry, Gien, on September 27 and 28, 2025.

German :

Der Verein Utopiste 45 organisiert am 27. und 28. September 2025 die 4. Motorradmesse in der Cuiry-Halle in Gien.

Italiano :

L’associazione Utopiste 45 organizza il 4° Salone della moto presso la Salle Cuiry di Gien il 27 e 28 settembre 2025.

Espanol :

La asociación Utopiste 45 organiza el 4º Salón de la Motocicleta en la Salle Cuiry de Gien los días 27 y 28 de septiembre de 2025.

