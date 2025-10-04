Salon de la Palette Exposition de peintures et sculptures Orbais-l’Abbaye
Salon de la Palette Exposition de peintures et sculptures Orbais-l’Abbaye samedi 4 octobre 2025.
Salon de la Palette Exposition de peintures et sculptures
Salle polyvalente Orbais-l’Abbaye Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 12:00:00
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-05
Tout public
Le Salon de la Palette revient, les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025, à la salle polyvalente d’Orbais l’Abbaye. Cette nouvelle édition artistique rassemblera 13 artistes invités, en plus des membres de l’association La Palette de l’Abbaye. .
Salle polyvalente Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est +33 3 26 81 22 77
English : Salon de la Palette Exposition de peintures et sculptures
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon de la Palette Exposition de peintures et sculptures Orbais-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne