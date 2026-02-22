SALON DE LA PECHE Salle de l’Orée du Bois Cormelles-le-Royal

SALON DE LA PECHE

Salle de l’Orée du Bois 21 bis Rue Clos du Pavillon Cormelles-le-Royal Calvados

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

2026-04-18

Salon biennal dédié à la pêche de loisir, il rassemble professionnels et passionnés autour de conseils, matériel et animations familiales. Unique dans le Calvados, il s’adresse à tous les publics.

Nous organisons tous les deux ans, avec le soutien de la commune de Cormelles-le-Royal, un salon dédié à toutes les formes de pêche de loisir. Cet événement a pour vocation de rassembler les principaux acteurs du monde de la pêche et de créer un véritable moment d’échange et de partage.

À cette occasion, les pêcheurs, qu’ils soient débutants ou confirmés, peuvent bénéficier de conseils personnalisés, découvrir du matériel neuf ou d’occasion, et participer à des ateliers ainsi qu’à des démonstrations.

Nous nous adressons également à un public local et familial, avec des animations pour les enfants (jeux et concours de dessin), un espace de restauration sur place, des dégustations de produits locaux et une tombola.

À notre connaissance, ce salon de la pêche ne possède pas d’équivalent dans le Calvados, et peut-être même en Normandie. .

Salle de l’Orée du Bois 21 bis Rue Clos du Pavillon Cormelles-le-Royal 14123 Calvados Normandie +33 2 31 52 12 29 e.fontaine@cormellesleroyal.fr

English : SALON DE LA PECHE

A biennial show dedicated to recreational fishing, it brings together professionals and enthusiasts to offer advice, equipment and family events. The only one of its kind in Calvados, it’s open to all.

