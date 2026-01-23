Salon de la Pêche Salle Culturelle Saint-Seine

Salon de la Pêche

Salle Culturelle Lieu-dit Le Bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Le Saint-Seine organise un salon de la Pêche le samedi 21 et le dimanche 22 février 2026 à la salle Culturelle de Saint-Seine, de 10h à 18h. Avec la présence de

– Thierry Thieltgen, président de La Bourriche ASBL, maison de la Pêche du Luxembourg.

– ZF BAITS, Guillaume, concepteur professionnel de matériel de pêche.

– Pêche pour tous, Michael Probst, guide de pêche professionnel.

– Michel de l’AAPPMA Le Vairon Nocloix sera présent et tiendra une permanence pour la vente de permis de pêche.

Entrée gratuite. Bar et restauration sur place. Samedi et dimanche midi, Popote et Tradition vous proposeront leur incontournable aligot/saucisse, 13€ la part. Infos au 03 86 77 12 06. .

Salle Culturelle Lieu-dit Le Bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 77 12 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon de la Pêche

L’événement Salon de la Pêche Saint-Seine a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Rives du Morvan