Salon de la peinture et de la sculpture Salle du Virolet Saint-Marcel

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 12:00:00

2025-11-08 2025-11-09

Le Salon de la Peinture et de la Sculpture de Saint-Marcel revient les 8 et 9 novembre 2025 à la salle du Virolet !

Une édition exceptionnelle avec comme invitée d’honneur Elodie PINCHON , qui présentera en avant-première un thème inédit, encore jamais dévoilé.

Au programme

Des œuvres originales, des émotions, de la matière et de la couleur.

Une ambiance conviviale et inspirante, au cœur de la créativité.

Horaires

– Samedi de 14h à 18h

– Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs d’art et les curieux en quête de belles découvertes ! .

Salle du Virolet Rue du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 32 50

