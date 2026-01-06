Salon de la photo 2026

22 rue de la Marne Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Expo photos, conférences, projections et bourse photo. Petite restauration sur place.

L’exposition proposera environ 350 photographies réalisées par les membres du club photo La Focale, visibles pendant toute la durée du salon. Elle sera complétée par les images de l’invité d’honneur, le photographe naturaliste sundgauvien Olivier Halm.

– une conférence projection animera la soirée du vendredi 6 février à 20h avec Olivier Halm, autour du thème Rencontre animalière autour de chez moi

– une soirée de projections aura lieu le samedi 7 février à 20h, mettant à l’honneur les membres de La Focale à travers des diaporamas inédits

– une bourse photos se tiendra le samedi 7 février et le dimanche 8 février de 10h à 16h

– l’association Mola Pola sera présente avec une exposition de photographies du Ladakh et la vente d’objets d’artisanat

– un atelier portrait en noir et blanc avec tirage au collodion humide sera proposé pendant toute la durée du salon

– une petite restauration sera possible sur place

=> Prix d’entrée 3 euros, gratuit pour les moins de 18 ans

=> Renseignements réservations 06.86.27.83.03 06.23.46.29.48 .

22 rue de la Marne Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 27 83 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photo exhibition, conferences, projections and photo market. Small catering on the spot.

L’événement Salon de la photo 2026 Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller