SALON DE LA PHOTO Grande Halle de la Villette Paris

SALON DE LA PHOTO 9 – 12 octobre Grande Halle de la Villette Paris

Entrée payante mais possibilité de trouver des places gratuites

Début : 2025-10-09T10:00 – 2025-10-09T19:00

Fin : 2025-10-12T10:00 – 2025-10-12T19:00

Du 9 au 12 octobre 2025, de 10h à 19h, les portes d’un lieu hors du temps s’ouvrent aux photographes, vidéastes et créateurs de tous horizons — passionnés curieux, débutants rêveurs ou professionnels aguerris.

Quatre jours pour vivre une parenthèse inspirante, où chacun peut exposer sa vision, nourrir son imaginaire, affûter son regard, s’équiper, expérimenter, se former…

Un espace de rencontres, d’émotions partagées et de créativité en mouvement, où chaque instant devient image, et chaque image, une histoire.

Grande Halle de la Villette 211 Av. Jean Jaurès 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France

Rendez-vous incontournable des amateurs et des professionnels de la photographie

https://www.lesalondelaphoto.com