Salon de la Poésie Renée-Solange Dayres Manoir de Port Breton Dinard

Salon de la Poésie Renée-Solange Dayres

Manoir de Port Breton Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Ce salon de poésie a été créé en 2019, pour rendre hommage à la poétesse dinardaise Renée-Solange Dayres, grande poétesse Lauréate de l’Académie Française soutenue par Hélène Carrère d’Encausse et François Cheng.

Ayant écrit des ouvrages de poésie et d’études pédagogiques ainsi que des contes, elle a été récompensée pour l’ensemble de son œuvre par le Prix Théophile Gautier de l’Académie française en 2014. Elle est décédée en décembre 2016.

Elle avait créé et conduit à Dinard pendant quinze ans des cafés littéraires, conférences, récitals, s’efforçant d’introduire la notion d’éthique du langage par la poésie. Le club Grain de sable et poésie proposé par Roselyne Frogé depuis 2016 est le prolongement du club Les Poésiades que Renée-Solange Dayres proposait au début des années 2010.

