Salon de la Pub et du Jouet ancien Pavillon de Buxerolles Limoges

Salon de la Pub et du Jouet ancien

Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne

2026-01-18

2026-01-18

2026-01-18

Les Amis de Pollux organisent le salon de la Pub et du Jouet ancien dans l’enceinte du pavillon de Buxerolles.

Un événement unique dédié aux passionnés de publicité ancienne, jouets vintage, objets de collection, plaques émaillées, affiches, figurines et trésors rétro.

Une soirée VIP est organisée le samedi 17 janvier, dès 16H et jusqu’à 20H (entrée à 20 €), pour découvrir le salon en avant-première dans une ambiance conviviale et privilégiée !

Renseignements et inscriptions pour la soirée inédite auprès des organisateurs (en lien). .

Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 31 49

