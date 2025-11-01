Salon de la Rando d’Eguzon Éguzon-Chantôme

Salon de la Rando d’Eguzon Éguzon-Chantôme samedi 1 novembre 2025.

2 Rue de la Gare Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:30:00

2025-11-01

Un salon de la Randonnée à destination du grand public, qui accueille une trentaine d’exposants divers et variés venus proposer les offres de randonnées de leur territoire.

L’objectif de ce salon est de promouvoir la randonnée (à pied, à VTT, à cheval) et les loisirs de plein air et de diffuser une image dynamique et valorisante du site de la Vallée de la Creuse. .

2 Rue de la Gare Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 syndicat.laceguzon@wanadoo.fr

English :

A hiking trade show for the general public, with some 30 exhibitors showcasing the hiking opportunities available in their area.

German :

Eine Wandermesse für die breite Öffentlichkeit, auf der rund 30 verschiedene Aussteller die Wanderangebote ihrer Region vorstellen.

Italiano :

Un’esposizione di passeggiate rivolta al grande pubblico, con una trentina di espositori che offrono un’ampia gamma di opportunità di passeggiate nella loro zona.

Espanol :

Una exposición de senderismo dirigida al público en general, con una treintena de expositores que ofrecen una amplia gama de oportunidades de senderismo en su zona.

