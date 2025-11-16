Salon de la récup et de réemploi Billio

Salon de la récup et de réemploi

Salle des fêtes Billio Morbihan

Venez chiner, réparer, créer et échanger librement lors de cette journée festive, pour donner une seconde vie aux objets et aux idées. Ateliers gratuits, couture, réutilisation etc., stands et exposants, zone de libre échange déposez et reprenez gratuitement ! De 10h à 17h, restauration sur place. .

Salle des fêtes Billio 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 43 42

