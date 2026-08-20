Salon de la représentation de l’oiseau Salle Saint-Yves Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Salon de la représentation de l’oiseau

Salle Saint-Yves Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L’association «Les Amis des Piafs » souhaite mettre en avant la diversité du monde des oiseaux et partager cette sensibilité avec ses adhérents et le public.

Elle est persuadée que cette diversité enrichit la connaissance et la défense de la cause bien souvent difficile de l’avifaune.

Vous pourrez rencontrer :

5 photographes (amateurs ou professionnels)

4 créatrices et créateurs

2 Associations :

– Les Amis des Piafs

– Falco smp de St Malo de Phily, spécialisée dans la protection des faucons. .

Salle Saint-Yves Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 60 29 31 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon de la représentation de l’oiseau Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime