Salon de la représentation de l’oiseau Salle Saint-Yves Camaret-sur-Mer
samedi 10 octobre 2026 · Salle Saint-Yves · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Salon de la représentation de l’oiseau
Salle Saint-Yves Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
L’association «Les Amis des Piafs » souhaite mettre en avant la diversité du monde des oiseaux et partager cette sensibilité avec ses adhérents et le public.
Elle est persuadée que cette diversité enrichit la connaissance et la défense de la cause bien souvent difficile de l’avifaune.
Vous pourrez rencontrer :
5 photographes (amateurs ou professionnels)
4 créatrices et créateurs
2 Associations :
– Les Amis des Piafs
– Falco smp de St Malo de Phily, spécialisée dans la protection des faucons. .
Salle Saint-Yves Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 60 29 31 17
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English :
L’événement Salon de la représentation de l’oiseau Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime
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