Salon de la Saint-Valentin Salle Pierre Belain d’Esnambuc Allouville-Bellefosse

Salon de la Saint-Valentin

Salle Pierre Belain d’Esnambuc 18 Rue Jacques Anquetil Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-08

L’Union Dynamique Allouvillaise vous invite à son Salon de la Saint-Valentin. Un rendez-vous incontournable pour trouver LE cadeau parfait fleurs, restaurants et gourmandises, beauté et bien-être, cadeaux originaux… Venez découvrir plein de bonnes idées pour célébrer l’amour sous toutes ses formes ! .

Salle Pierre Belain d’Esnambuc 18 Rue Jacques Anquetil Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie unionallou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon de la Saint-Valentin

L’événement Salon de la Saint-Valentin Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-01-23 par Yvetot Normandie Tourisme