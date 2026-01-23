Salon de la Saint-Valentin Salle Pierre Belain d’Esnambuc Allouville-Bellefosse
Salon de la Saint-Valentin Salle Pierre Belain d’Esnambuc Allouville-Bellefosse dimanche 8 février 2026.
Salon de la Saint-Valentin
Salle Pierre Belain d’Esnambuc 18 Rue Jacques Anquetil Allouville-Bellefosse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 17:30:00
Date(s) :
2026-02-08
L’Union Dynamique Allouvillaise vous invite à son Salon de la Saint-Valentin. Un rendez-vous incontournable pour trouver LE cadeau parfait fleurs, restaurants et gourmandises, beauté et bien-être, cadeaux originaux… Venez découvrir plein de bonnes idées pour célébrer l’amour sous toutes ses formes ! .
Salle Pierre Belain d’Esnambuc 18 Rue Jacques Anquetil Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie unionallou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon de la Saint-Valentin
L’événement Salon de la Saint-Valentin Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-01-23 par Yvetot Normandie Tourisme