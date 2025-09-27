Salon de la santé & du bien-être Salle polyvalente du Vignarès Valréas

Salon de la santé & du bien-être Salle polyvalente du Vignarès Valréas samedi 27 septembre 2025.

Salon de la santé & du bien-être

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Le CCAS de Valréas vous donne rendez-vous pour le Salon de la santé et du bien-être! Venez rencontrer des professionnels, participer à des ateliers, vous informer sur la prévention santé, assister à des tables rondes, etc…

.

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 31 accueilccas@mairie-valreas.fr

English :

The Valréas CCAS invites you to the Salon de la santé et du bien-être! Come and meet professionals, take part in workshops, find out about preventive health care, attend round tables, etc…

German :

Das CCAS von Valréas lädt Sie zur Messe für Gesundheit und Wohlbefinden ein! Treffen Sie Fachleute, nehmen Sie an Workshops teil, informieren Sie sich über Gesundheitsprävention, nehmen Sie an runden Tischen teil, usw…

Italiano :

Il CCAS di Valréas vi invita alla Fiera della Salute e del Benessere! Venite a incontrare professionisti, a partecipare a workshop, a informarvi sulla prevenzione sanitaria, a partecipare a tavole rotonde, ecc…

Espanol :

¡La CCAS Valréas le invita a la Feria de la Salud y el Bienestar! Venga a conocer a profesionales, participe en talleres, infórmese sobre prevención sanitaria, asista a mesas redondas, etc…

L’événement Salon de la santé & du bien-être Valréas a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes