Salon de la société ornithologique du Limousin Beynac

Salon de la société ornithologique du Limousin

Salon de la société ornithologique du Limousin Beynac samedi 18 octobre 2025.

Salon de la société ornithologique du Limousin

Beynac Haute-Vienne

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18 2025-10-19

La société ornithologique du Limousin vous invite à son 54ème Salon de l’oiseau dans la salle des fêtes de la commune.
Canaris, perruches, inséparables et autres oiseaux exotiques participeront au concours exposition.
Les éleveurs de Nouvelle-Aquitaine, d’Auvergne, et du Centre sont attendus pour présenter environ 600 oiseaux aux juges venus de toute la France pour les départager.
Bourse d’oiseaux de compagnie.
N’hésitez pas à venir admirer ces magnifiques spécimens.   .

Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 80 01 14 

English : Salon de la société ornithologique du Limousin

German : Salon de la société ornithologique du Limousin

Italiano :

Espanol : Salon de la société ornithologique du Limousin

L’événement Salon de la société ornithologique du Limousin Beynac a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Val de Vienne