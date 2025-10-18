Salon de la société ornithologique du Limousin Beynac
Beynac Haute-Vienne
La société ornithologique du Limousin vous invite à son 54ème Salon de l’oiseau dans la salle des fêtes de la commune.
Canaris, perruches, inséparables et autres oiseaux exotiques participeront au concours exposition.
Les éleveurs de Nouvelle-Aquitaine, d’Auvergne, et du Centre sont attendus pour présenter environ 600 oiseaux aux juges venus de toute la France pour les départager.
Bourse d’oiseaux de compagnie.
N’hésitez pas à venir admirer ces magnifiques spécimens. .
Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 80 01 14
