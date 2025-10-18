Salon de la société ornithologique du Limousin Beynac

Salon de la société ornithologique du Limousin Beynac samedi 18 octobre 2025.

Salon de la société ornithologique du Limousin

Beynac Haute-Vienne

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

La société ornithologique du Limousin vous invite à son 54ème Salon de l’oiseau dans la salle des fêtes de la commune.

Canaris, perruches, inséparables et autres oiseaux exotiques participeront au concours exposition.

Les éleveurs de Nouvelle-Aquitaine, d’Auvergne, et du Centre sont attendus pour présenter environ 600 oiseaux aux juges venus de toute la France pour les départager.

Bourse d’oiseaux de compagnie.

N’hésitez pas à venir admirer ces magnifiques spécimens. .

Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 80 01 14

English : Salon de la société ornithologique du Limousin

German : Salon de la société ornithologique du Limousin

Italiano :

Espanol : Salon de la société ornithologique du Limousin

L’événement Salon de la société ornithologique du Limousin Beynac a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Val de Vienne