Habitat et Humanisme organise un Salon de la Solidarité le vendredi 24 mai 2025, de 10h à 17h, à la Salle des Congrès de Dieppe.

Cet événement ouvert à tous est l’occasion de découvrir les actions en faveur de l’inclusion, et de la solidarité.

Venez rencontrer celles et ceux qui s’engagent pour une société plus juste et fraternelle. Un temps d’échange, de sensibilisation et de convivialité autour des enjeux sociaux actuels.

Entrée libre et gratuite.

Salle des Congrès / Boulevard de Verdun

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 4 72 27 42 58

English : [Salon de la solidarité]

Habitat et Humanisme is organizing a Salon de la Solidarité on Friday May 24, 2025, from 10am to 5pm, at the Salle des Congrès in Dieppe.

This event, open to all, is an opportunity to discover our actions in favor of inclusion and solidarity.

Come and meet those who are committed to a fairer, more fraternal society. A time for exchange, awareness-raising and conviviality around current social issues.

Free admission.

German :

Habitat et Humanisme organisiert am Freitag, den 24. Mai 2025, von 10.00 bis 17.00 Uhr in der Kongresshalle in Dieppe eine Solidaritätsmesse.

Diese für alle offene Veranstaltung bietet die Gelegenheit, Aktionen zur Förderung der Inklusion und der Solidarität zu entdecken.

Treffen Sie diejenigen, die sich für eine gerechtere und brüderlichere Gesellschaft einsetzen. Eine Zeit des Austauschs, der Sensibilisierung und der Geselligkeit rund um die aktuellen sozialen Herausforderungen.

Eintritt frei und kostenlos.

Italiano :

Habitat et Humanisme organizza un Salon de la Solidarité venerdì 24 maggio 2025, dalle 10 alle 17, presso la Salle des Congrès di Dieppe.

Questo evento, aperto a tutti, è un’occasione per saperne di più sulle nostre azioni per promuovere l’inclusione e la solidarietà.

Venite a conoscere coloro che si impegnano per una società più giusta e fraterna. È un momento di discussione, sensibilizzazione e convivialità su temi sociali di attualità.

Ingresso libero.

Espanol :

Hábitat y Humanismo organiza un Salón de la Solidaridad el viernes 24 de mayo de 2025, de 10.00 a 17.00 horas, en la Sala de Congresos de Dieppe.

Este evento, abierto a todos, es una oportunidad para conocer mejor nuestras acciones en favor de la inclusión y la solidaridad.

Venga a conocer a quienes están comprometidos con una sociedad más justa y fraternal. Será un momento de debate, sensibilización y convivencia en torno a temas sociales de actualidad.

Entrada gratuita.

