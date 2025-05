Salon de la Turquie – Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes, 17 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-17 10:00 – 22:00

Gratuit : non De 5 à 15 € Gratuit pour les moins de 5 ans Tout public

Découverte des délices de la cuisine anatolienne préparés par des chefs venus tout droit de Turquie sur plus de 150 stands, immersion shopping comme au Grand Bazar d’Istanbul et rencontre exclusive avec les stars des séries turques et vos personnalités préférées. Le tout dans une ambiance conviviale et pleine de surprises ! Des shows, des animations et des jeux avec des cadeaux à gagner sur scène.Billetterie

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://festiculture.com/evenement/festiculture-nantes-2025/