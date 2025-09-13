Salon de la Voyance, du Bien-Etre et de l’Artisanat Vic-sur-Seille
Salon de la Voyance, du Bien-Etre et de l'Artisanat Vic-sur-Seille samedi 13 septembre 2025.
Salon de la Voyance, du Bien-Etre et de l’Artisanat
place Philippe Leroy Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-09-13
fin : 2025-09-14
2025-09-13
Salon de la voyance et du bien-être.
Conférences, animations, ateliers
Restauration sur placeTout public
place Philippe Leroy Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est
Fair for clairvoyance and well-being.
Conferences, events, workshops
Catering on site
Messe für Wahrsagerei und Wellness.
Konferenzen, Animationen, Workshops
Verpflegung vor Ort
Fiera della chiaroveggenza e del benessere.
Conferenze, eventi, workshop
Catering in loco
Feria de la videncia y el bienestar.
Conferencias, eventos, talleres
Catering in situ
