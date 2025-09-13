Salon de la Voyance, du Bien-Etre et de l’Artisanat Vic-sur-Seille

Salon de la Voyance

Salon de la Voyance, du Bien-Etre et de l’Artisanat Vic-sur-Seille samedi 13 septembre 2025.

Salon de la Voyance, du Bien-Etre et de l’Artisanat

place Philippe Leroy Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-13
fin : 2025-09-14

2025-09-13

Salon de la voyance et du bien-être.
Conférences, animations, ateliers
Restauration sur placeTout public
place Philippe Leroy Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est  

English :

Fair for clairvoyance and well-being.
Conferences, events, workshops
Catering on site

German :

Messe für Wahrsagerei und Wellness.
Konferenzen, Animationen, Workshops
Verpflegung vor Ort

Italiano :

Fiera della chiaroveggenza e del benessere.
Conferenze, eventi, workshop
Catering in loco

Espanol :

Feria de la videncia y el bienestar.
Conferencias, eventos, talleres
Catering in situ

L'événement Salon de la Voyance, du Bien-Etre et de l'Artisanat Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2025-08-22 par OT DU PAYS SAULNOIS