Salon de la Voyance, du Bien-Etre et de l’Artisanat Vic-sur-Seille

Salon de la Voyance, du Bien-Etre et de l’Artisanat

place Philippe Leroy Vic-sur-Seille Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Salon de la voyance et du bien-être.

Conférences, animations, ateliers

Restauration sur placeTout public

place Philippe Leroy Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est

English :

Fair for clairvoyance and well-being.

Conferences, events, workshops

Catering on site

German :

Messe für Wahrsagerei und Wellness.

Konferenzen, Animationen, Workshops

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Fiera della chiaroveggenza e del benessere.

Conferenze, eventi, workshop

Catering in loco

Espanol :

Feria de la videncia y el bienestar.

Conferencias, eventos, talleres

Catering in situ

