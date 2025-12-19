Salon de la voyance et du bien être Casino Tranchant Luc-sur-Mer

Salon de la voyance et du bien être

Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Voyants, médiums, sophrologues, conférences et de nombreux stands seront présents pour vous offrir un véritable moment de détente, de guidance et de découverte

Un rendez-vous placé sous le signe des belles énergies, des rencontres, du partage et de la bienveillance.

Voyants, médiums, sophrologues, conférences et de nombreux stands seront présents pour vous offrir un véritable moment de détente, de guidance et de découverte.

Entrée gratuite. .

Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon de la voyance et du bien être

Psychics, mediums, sophrologists, conferences and many stands will be present to offer you a real moment of relaxation, guidance and discovery

L’événement Salon de la voyance et du bien être Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-19 par Calvados Attractivité