Salon de la voyance et du bien être Casino Tranchant Luc-sur-Mer samedi 10 janvier 2026.
Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados
Début : Samedi Samedi 2026-01-10 10:00:00
2026-01-10
Un rendez-vous placé sous le signe des belles énergies, des rencontres, du partage et de la bienveillance.
Voyants, médiums, sophrologues, conférences et de nombreux stands seront présents pour vous offrir un véritable moment de détente, de guidance et de découverte.
Entrée gratuite. .
English : Salon de la voyance et du bien être
Psychics, mediums, sophrologists, conferences and many stands will be present to offer you a real moment of relaxation, guidance and discovery
