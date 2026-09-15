Salon de l’agriculture Marché de Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:00 –

Gratuit : oui gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99

1er salon de l’agriculture de Mauves-sur-LoireLe marché de Mauves se transforme en véritable capitale mondiale de l’agriculture le temps d’une matinée. Poulets, coqs, oies,canards, ruches, bélier, agneaux, prêts à recevoir des caresses, animeront la basse-cour sans oublier un tracteur en pleine démonstration de force et des outils agricoles.Venez nombreux, petits et grands, curieux et amateurs de bonne humeur, en soutenant celles et ceux qui font vivre le marché de Mauves chaque semaine.À cette occasion, l’association « Poules pour tous » mettra en vente des poules pondeuses de 18 mois (7 euros/poule).Sur réservation : 02 49 62 20 50 ou www.poulepourtous.com

Marché de Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire 44470

https://www.mauvessurloire.fr/actualites/marche-de-mauves-sur-loire/ https://www.mauvessurloire.fr/agenda/salon-de-lagriculture-a-mauves/



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