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Salon de l’agriculture Marché de Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Marché de Mauves-sur-Loire · Mauves-sur-Loire

Salon de l’agriculture Marché de Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Marché de Mauves-sur-Loire
Adresse
Place de l'Eglise
Ville
44470 Mauves-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:00 –
Gratuit : oui gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99 

1er salon de l’agriculture de Mauves-sur-LoireLe marché de Mauves se transforme en véritable capitale mondiale de l’agriculture le temps d’une matinée. Poulets, coqs, oies,canards, ruches, bélier, agneaux, prêts à recevoir des caresses, animeront la basse-cour sans oublier un tracteur en pleine démonstration de force et des outils agricoles.Venez nombreux, petits et grands, curieux et amateurs de bonne humeur, en soutenant celles et ceux qui font vivre le marché de Mauves chaque semaine.À cette occasion, l’association « Poules pour tous » mettra en vente des poules pondeuses de 18 mois (7 euros/poule).Sur réservation : 02 49 62 20 50 ou www.poulepourtous.com

Marché de Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire 44470
https://www.mauvessurloire.fr/actualites/marche-de-mauves-sur-loire/ https://www.mauvessurloire.fr/agenda/salon-de-lagriculture-a-mauves/


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