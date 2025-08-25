Salon de l’alternance, de l’apprentissage et de l’emploi Halle Béatrice Mangold Bourg-lès-Valence

Salon de l’alternance, de l’apprentissage et de l’emploi

Halle Béatrice Mangold 106 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2026-04-15 13:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

2026-04-15

Le rendez-vous incontournable est de retour et sera cette année encore plus riche en opportunités pour les exposants comme pour les visiteurs.

Halle Béatrice Mangold 106 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 45 45 accueilmairie@bourg-les-valence.fr

English :

The not-to-be-missed event is back, and this year it will offer even more opportunities for exhibitors and visitors alike.

