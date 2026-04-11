Salon de l’alternance Palais des congrès Parthenay
Salon de l’alternance Palais des congrès Parthenay mercredi 22 avril 2026.
Parthenay
Salon de l’alternance
Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:30:00
Date(s) :
2026-04-22
La Maison De l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine organise Le Salon de l’Alternance .
Ce salon est une occasion pour
Découvrir de nombreuses offres en alternance dans différents secteurs
Rencontrer des entreprises et des recruteurs
Échanger avec des centres de formation et des experts de l’orientation
Obtenir des conseils personnalisés pour votre projet professionnel
Que vous soyez étudiant, en reconversion ou simplement curieux d’en apprendre davantage sur l’alternance, cet événement est fait pour vous ! .
Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 23 46
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English : Salon de l’alternance
L’événement Salon de l’alternance Parthenay a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine
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