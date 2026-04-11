Salon de l’alternance Palais des congrès Parthenay

Parthenay

Salon de l’alternance

Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22

La Maison De l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine organise Le Salon de l’Alternance .

Ce salon est une occasion pour

Découvrir de nombreuses offres en alternance dans différents secteurs

Rencontrer des entreprises et des recruteurs

Échanger avec des centres de formation et des experts de l’orientation

Obtenir des conseils personnalisés pour votre projet professionnel

Que vous soyez étudiant, en reconversion ou simplement curieux d’en apprendre davantage sur l’alternance, cet événement est fait pour vous ! .

Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 23 46

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English : Salon de l’alternance

L’événement Salon de l’alternance Parthenay a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine