Salon de l’amour 2ème édition Salle polyvalente d’Epenoy Épenoy

Salon de l’amour 2ème édition

Salle polyvalente d’Epenoy 1 Lieu-dit Les Toles Épenoy Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Plongez dans l’ambiance chaleureuse du Salon de l’Amour, un événement dédié à l’amour sous toutes ses formes (pour soi-même, les autres, la famille, la nature, les animaux…).

Venez explorer un marché de créateurs passionnés où Amélilis Créations et d’autres artisans locaux proposent des idées cadeaux uniques et chargées de sens.

Trouvez des idées pour vous faire plaisir ou faire plaisir des compositions originales (thés, infusions…), du maquillage, des parfums, gourmandises pour animaux…

L’événement offre un véritable parcours bien-être

– Rencontre d’artisans dans divers domaines d’activités (résine, savons, fondants, cuir, bois, livres pliés, 3d, gravure, sublimation…)

– Ateliers (fabrication de bijoux,…)

– Rencontres avec des professionnels (love coach, biographe, accompagnement en écriture…)

– Espace détente avec buvette et restauration sur place.

Que vous cherchiez une idée cadeau, à découvrir les artisans locaux ou un moment convivial pour faire des rencontres qui ont du sens, l’amour sera au rendez-vous sous toutes ses formes ! .

Salle polyvalente d’Epenoy 1 Lieu-dit Les Toles Épenoy 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 35 86 46 audrey@ameliliscreations.fr

