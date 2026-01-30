Salon de l’antiquité et de la brocante Launois-sur-Vence

Salon de l’antiquité et de la brocante

25 Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence Ardennes

Début : 2026-02-08

fin : 2026-06-14

2026-02-08 2026-03-08 2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-10-11 2026-11-08

Nous vous invitons à venir découvrir au Relais de Poste aux Chevaux de Launois-sur-Vence le salon de l’antiquité et de la brocante. Ce salon accueil des antiquaires et des brocanteurs venant de Belgique, du Nord, des Ardennes et d’Epernay. Une quinzaine d’exposants seront présents.

25 Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 6 76 38 17 92 capteur@live.fr

We invite you to visit the Relais de Poste aux Chevaux in Launois-sur-Vence to discover the antiques and brocante fair. The show welcomes antique and second-hand dealers from Belgium, Nord, Ardennes and Epernay. Some fifteen exhibitors will be present.

