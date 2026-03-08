SALON DE L’APÉRO 2026

Avenue du Viguier Béziers Hérault

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-15

2026-03-13

70 exposants vous présentent produits, boissons, barbecues, arts de la table et jeux, avec animations musicales, pétanque indoor et performances d’artistes.

Le Salon de l’Apéro, rendez-vous gourmand incontournable pour tous les amateurs d’apéritif, célèbre l’apéro, véritable institution culturelle et gastronomique en France.

À Béziers en 2026, retrouvez 70 exposants autour de produits de la mer et de la terre, boissons, barbecues, arts de la table, livres de cuisine et jeux.

Profitez aussi d’animations musicales, de pétanque indoor, de jeux de bar et de performances d’artistes. .

Avenue du Viguier Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 88 31 41 59

English :

70 exhibitors present products, drinks, barbecues, tableware and games, with musical entertainment, indoor pétanque and artist performances.

L’événement SALON DE L’APÉRO 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34