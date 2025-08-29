Festival de l’apéro et des bons vivants (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde

Festival de l’apéro et des bons vivants (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde vendredi 29 août 2025.

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-31

2025-08-29

Un week-end festif, joyeux et gourmand, pour le plaisir de tous petits et grands !

Soirée d’ouverture exceptionnelle

Le vendredi 29 août, on attaque fort avec un show exclusif de Patrick Sébastien, suivi d’un set électrisant de DJ Miss Gull.

⚠️ Attention places limitées pour cette soirée — ne tardez pas à réserver !

Le samedi soir, préparez-vous à une soirée explosive, dont la programmation sera révélée dans deux semaines. Ça va être grandiose !

Tout le week-end Karaokés géants Concours du plus grand mangeur de tourtouriettes Parties de pétanque endiablées Jeux, animations et surprises pour toute la famille Chez nos exposantes, d’ici et d’ailleurs, le terroir français est mis à l’honneur produits locaux, apéros d’exception et douceurs à découvrir sans modération ! .

