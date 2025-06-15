Salon de l’Apéro Parc des Expositions Béziers

Salon de l’Apéro 13 – 15 mars 2026 Parc des Expositions Hérault

5 € l’entrée et gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T17:00:00 – 2026-03-13T23:30:00

Fin : 2026-03-15T10:00:00 – 2026-03-15T17:30:00

Le Salon de l’Apéro se veut le véritable rendez-vous gourmand incontournable pour tous les amoureux de l’Apéro

En France, l’apéro est devenu une véritable institution culturelle et gastronomique

NARBONNE 2025

Tous les acteurs de l’Apéro seront réunis (70 exposants)

– Produits de la terre et de la mer

– Boissons

– Barbecues

– Arts de la table

– Livres de cuisine

– Jeux

Autour d’animations musicales, pétanque indoor, jeux de bar et artistes performers.

L’apéro est un instant unique, un art de vivre et une ode au plaisir d’être ensemble.

Une ambiance « so apéro » à vivre entre amis ou en famille

​« Le Salon de l’Apéro est à la fois gourmet et convivial. Le but est de se faire plaisir en découvrant de bons produits,

mais aussi de s’amuser avec ses amis et sa famille… exactement comme pendant un apéro ! »

Parc des Expositions Av. du Viguier, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lesalondelapero@gmail.com »}]

SL CONCEPT