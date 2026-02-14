Salon de l’apprentissage et de la voie professionnelle – 1er avril 2026, Campus François d’Assise, Bordeaux

Salon de l’apprentissage et de la voie professionnelle – 1er avril 2026 Mercredi 1 avril, 10h00 Campus François d’Assise Gironde

Sur inscription, gratuit

Vous rêvez de trouver votre voie, de découvrir des métiers passionnants et de décrocher votre contrat d’apprentissage ?

Ne cherchez plus ! En une seule journée et en un seul lieu, le Salon de l’Apprentissage et de la Voie Professionnelle vous offre tout ce dont vous avez besoin pour bâtir votre avenir !

Trouvez votre formation, votre école, et votre entreprise !

Ne manquez pas cette opportunité ! Venez découvrir le Salon de l’Apprentissage au Campus François d’Assise à Bordeaux. Après le succès de notre troisième édition en 2025, qui a accueilli plus de 400 visiteurs, nous vous donnons à nouveau rendez-vous mercredi 1 avril 2026.

150 formations, du CAP au diplôme d’ingénieur en apprentissage. Il y a forcément une formation faite pour vous !✅30 entreprises du territoire pour tenter de décrocher votre contrat et acquérir de nouvelles relations professionnelles !➡️Des espaces dédiés pour découvrir l’apprentissage, perfectionner vos entretiens, votre CV, et votre lettre de motivation ! Venez échanger directement avec des apprentis et des acteurs de l’apprentissage, et obtenez des conseils et astuces !

L’inscription au salon est gratuite et obligatoire. Toute personne souhaitant visiter le salon doit être munie de son billet d’entrée et devra le présenter à l’entrée du salon.

Des questions ?Nous sommes là pour y répondre : contact@aspect-aquitaine.fr ou au 05 56 15 83 40.

Campus François d'Assise 2 allée Marianne Loir Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le salon de l’apprentissage est un évènement gratuit, sur inscription. L’objectif est de permettre aux jeunes de rencontrer des centres de formation et des entreprises qui recrutent en apprentissage apprentissage salon

