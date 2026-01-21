Salon de l’apprentissage et de l’alternance Rue Pablo Picasso Montluçon

Salon de l’apprentissage et de l’alternance

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance.

.

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance.

L’événement Salon de l’apprentissage et de l’alternance Montluçon a été mis à jour le 2026-01-21 par Montluçon Tourisme