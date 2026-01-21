Salon de l’apprentissage et de l’alternance Rue Pablo Picasso Montluçon
Salon de l’apprentissage et de l’alternance Rue Pablo Picasso Montluçon vendredi 24 avril 2026.
Salon de l’apprentissage et de l’alternance
Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance.
.
Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance.
L’événement Salon de l’apprentissage et de l’alternance Montluçon a été mis à jour le 2026-01-21 par Montluçon Tourisme