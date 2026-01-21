Salon de l’apprentissage et de l’alternance Rue Pablo Picasso Montluçon

Salon de l’apprentissage et de l’alternance Rue Pablo Picasso Montluçon vendredi 24 avril 2026.

Salon de l’apprentissage et de l’alternance

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance.
  .

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40  accueil@centreathanor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance.

L’événement Salon de l’apprentissage et de l’alternance Montluçon a été mis à jour le 2026-01-21 par Montluçon Tourisme