SALON DE L’AQUARELLE Banyuls-sur-Mer

6 Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Du 11 au 26 avril, la ville de Banyuls-sur-Mer et l’association Aquarelles en Côte Vermeille accueillent 5 aquarellistes européens Violaine ABBATUCCI, Jean luc DECRON, Isabelle ESTRADE, Cesc FARRE, Théo SAUER, Sheila TAYLOR et

Janick VERGE (stages proposés).

Expositions dans le hall de la Mairie et la salle du Conseil Municipal

HORAIRES D’OUVERTURE 7/7 J DE 10H À 18H30

English :

From April 11 to 26, the town of Banyuls-sur-Mer and the association Aquarelles en Côte Vermeille welcome 5 European watercolorists: Violaine ABBATUCCI, Jean luc DECRON, Isabelle ESTRADE, Cesc FARRE, Théo SAUER, Sheila TAYLOR and

Janick VERGE (courses on offer).

Exhibitions in the Town Hall and Council Chamber

OPENING HOURS 7/7 D DE 10H À 18H30

