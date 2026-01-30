SALON DE L’AQUARELLE Banyuls-sur-Mer
SALON DE L’AQUARELLE Banyuls-sur-Mer samedi 11 avril 2026.
SALON DE L’AQUARELLE
6 Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-26
2026-04-11
Du 11 au 26 avril, la ville de Banyuls-sur-Mer et l’association Aquarelles en Côte Vermeille accueillent 5 aquarellistes européens Violaine ABBATUCCI, Jean luc DECRON, Isabelle ESTRADE, Cesc FARRE, Théo SAUER, Sheila TAYLOR et
Janick VERGE (stages proposés).
Expositions dans le hall de la Mairie et la salle du Conseil Municipal
HORAIRES D’OUVERTURE 7/7 J DE 10H À 18H30
6 Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 25 02 06 61 isabelledm1@gmail.com
English :
From April 11 to 26, the town of Banyuls-sur-Mer and the association Aquarelles en Côte Vermeille welcome 5 European watercolorists: Violaine ABBATUCCI, Jean luc DECRON, Isabelle ESTRADE, Cesc FARRE, Théo SAUER, Sheila TAYLOR and
Janick VERGE (courses on offer).
Exhibitions in the Town Hall and Council Chamber
OPENING HOURS 7/7 D DE 10H À 18H30
