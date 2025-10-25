Salon de l’art Petite-Rosselle
Salon de l’art Petite-Rosselle samedi 25 octobre 2025.
Salon de l’art
Petite-Rosselle Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25 2025-10-26
Artistes amateurs ou professionnels, c’est l’occasion de présenter vos oeuvres (peintures, sculptures, photographies, gravures, calligraphies…) et de rencontrer un public nombreux et passionné.Tout public
0 .
Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr
English :
Amateur or professional artists, this is your chance to showcase your work (paintings, sculptures, photographs, engravings, calligraphy…) and meet a large, enthusiastic audience.
German :
Hobbykünstler oder Profis, dies ist die Gelegenheit, Ihre Werke (Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Drucke, Kalligrafien…) zu präsentieren und ein zahlreiches und begeistertes Publikum zu treffen.
Italiano :
Artisti dilettanti o professionisti, questa è l’occasione per esporre le proprie opere (dipinti, sculture, fotografie, incisioni, calligrafie, ecc.) e incontrare un pubblico numeroso ed entusiasta.
Espanol :
Artistas aficionados o profesionales, esta es su oportunidad de exponer sus obras (pinturas, esculturas, fotografías, grabados, caligrafía, etc.) y conocer a un público numeroso y entusiasta.
L’événement Salon de l’art Petite-Rosselle a été mis à jour le 2025-09-09 par FORBACH TOURISME