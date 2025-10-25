Salon de l’art Petite-Rosselle

Salon de l’art Petite-Rosselle samedi 25 octobre 2025.

Salon de l’art

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Samedi 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25 2025-10-26

Artistes amateurs ou professionnels, c’est l’occasion de présenter vos oeuvres (peintures, sculptures, photographies, gravures, calligraphies…) et de rencontrer un public nombreux et passionné.Tout public

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

English :

Amateur or professional artists, this is your chance to showcase your work (paintings, sculptures, photographs, engravings, calligraphy…) and meet a large, enthusiastic audience.

German :

Hobbykünstler oder Profis, dies ist die Gelegenheit, Ihre Werke (Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Drucke, Kalligrafien…) zu präsentieren und ein zahlreiches und begeistertes Publikum zu treffen.

Italiano :

Artisti dilettanti o professionisti, questa è l’occasione per esporre le proprie opere (dipinti, sculture, fotografie, incisioni, calligrafie, ecc.) e incontrare un pubblico numeroso ed entusiasta.

Espanol :

Artistas aficionados o profesionales, esta es su oportunidad de exponer sus obras (pinturas, esculturas, fotografías, grabados, caligrafía, etc.) y conocer a un público numeroso y entusiasta.

L’événement Salon de l’art Petite-Rosselle a été mis à jour le 2025-09-09 par FORBACH TOURISME