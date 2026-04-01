Salon de l’artisanant et de la gourmandise Salle Polyvalente Aumetz
Salon de l’artisanant et de la gourmandise Salle Polyvalente Aumetz samedi 18 avril 2026.
Aumetz
Salon de l’artisanant et de la gourmandise
Salle Polyvalente 1 rue Saint Léger de Montbrillais Aumetz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Venez découvrir
Artisans et créateurs, produits grourmands, idées cadeaux, saveurs du terroir
Boissons et petite restauration sur placeTout public
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Salle Polyvalente 1 rue Saint Léger de Montbrillais Aumetz 57710 Moselle Grand Est +33 3 82 81 09 99 cdf.aumetz@gmail.com
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English :
Come and discover
Craftsmen and designers, gourmet products, gift ideas, local flavours
Drinks and snacks on site
L’événement Salon de l’artisanant et de la gourmandise Aumetz a été mis à jour le 2026-04-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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