Salon de l’artisanant et de la gourmandise Salle Polyvalente Aumetz

Aumetz

Salon de l’artisanant et de la gourmandise

Salle Polyvalente 1 rue Saint Léger de Montbrillais Aumetz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Venez découvrir

Artisans et créateurs, produits grourmands, idées cadeaux, saveurs du terroir

Boissons et petite restauration sur placeTout public

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Salle Polyvalente 1 rue Saint Léger de Montbrillais Aumetz 57710 Moselle Grand Est +33 3 82 81 09 99 cdf.aumetz@gmail.com

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English :

Come and discover

Craftsmen and designers, gourmet products, gift ideas, local flavours

Drinks and snacks on site

L’événement Salon de l’artisanant et de la gourmandise Aumetz a été mis à jour le 2026-04-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME