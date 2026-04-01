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Salon de l’artisanant et de la gourmandise Salle Polyvalente Aumetz

Salon de l’artisanant et de la gourmandise Salle Polyvalente Aumetz samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : 1 rue Saint Léger de Montbrillais

Ville : 57710 Aumetz

Département : Moselle

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Aumetz

Salon de l’artisanant et de la gourmandise

Salle Polyvalente 1 rue Saint Léger de Montbrillais Aumetz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19

Venez découvrir
Artisans et créateurs, produits grourmands, idées cadeaux, saveurs du terroir
Boissons et petite restauration sur placeTout public
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Salle Polyvalente 1 rue Saint Léger de Montbrillais Aumetz 57710 Moselle Grand Est +33 3 82 81 09 99  cdf.aumetz@gmail.com

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English :

Come and discover
Craftsmen and designers, gourmet products, gift ideas, local flavours
Drinks and snacks on site

L’événement Salon de l’artisanant et de la gourmandise Aumetz a été mis à jour le 2026-04-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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