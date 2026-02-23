Salon de l’artisanat et des créateurs Salle des fêtes Pléhédel
Salle des fêtes Place du Printemps Pléhédel Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
L’asso Allez Pléhédel Sports vous invite au salon de l’artisanat et des créateurs, le rendez-vous des savoir-faire et de la création locale bijoux fait-main, décoration, objets artisanaux, bien-être, produits gourmands… Petite restauration sur place. .
