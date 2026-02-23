Salon de l’artisanat et des créateurs Salle des fêtes Pléhédel

Salon de l’artisanat et des créateurs

Salle des fêtes Place du Printemps Pléhédel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

L’asso Allez Pléhédel Sports vous invite au salon de l’artisanat et des créateurs, le rendez-vous des savoir-faire et de la création locale bijoux fait-main, décoration, objets artisanaux, bien-être, produits gourmands… Petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Place du Printemps Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 83 43 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon de l’artisanat et des créateurs Pléhédel a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol