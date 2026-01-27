Salon de l’artisanat Kanfen
Salon de l’artisanat Kanfen samedi 7 février 2026.
Salon de l’artisanat
38 rue de Hettange Kanfen Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08
Avis aux fans d’activités manuelles !
Le salon de l’artisanat prend place et met en avant les arts manuels, la peinture, la sculpture, la mode et bien d’autres domaines ! Simplement curieux ou réel passionné, venez passez un weekend créatif !Tout public
0 .
38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10 mairie-kanfen@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Attention craft fans!
The Salon de l’Artisanat is taking place, showcasing handicrafts, painting, sculpture, fashion and much more! Whether you’re simply curious or a real enthusiast, come and spend a creative weekend!
L’événement Salon de l’artisanat Kanfen a été mis à jour le 2026-01-27 par OT CATTENOM ET ENVIRONS