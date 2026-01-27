Salon de l’artisanat Kanfen

Salon de l’artisanat

38 rue de Hettange Kanfen Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

2026-02-07 2026-02-08

Avis aux fans d’activités manuelles !

Le salon de l’artisanat prend place et met en avant les arts manuels, la peinture, la sculpture, la mode et bien d’autres domaines ! Simplement curieux ou réel passionné, venez passez un weekend créatif !Tout public

38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10 mairie-kanfen@orange.fr

Attention craft fans!

The Salon de l’Artisanat is taking place, showcasing handicrafts, painting, sculpture, fashion and much more! Whether you’re simply curious or a real enthusiast, come and spend a creative weekend!

