Salon de l’artisanat Saint-Jean-de-Daye
Salon de l’artisanat Saint-Jean-de-Daye samedi 15 novembre 2025.
Salon de l’artisanat
Place de la Mairie Saint-Jean-de-Daye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-15
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
Rendez-vous les 15 et 16 novembre prochains à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Daye, pour assister au salon de l’artisanat L’artisanat d’aujourd’hui, les talents de demain organisée par l’association Les Arts de Daye .
Au programme
> Expositions et marchés d’artisans.
Entrée libre Tout public. .
Place de la Mairie Saint-Jean-de-Daye 50620 Manche Normandie lesartsdedaye@gmail.com
English : Salon de l’artisanat
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon de l’artisanat Saint-Jean-de-Daye a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Saint-Lô