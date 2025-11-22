Salon de l’Artisanat Pavillon Alizon Stade Georges Pompidou Valence

Pavillon Alizon Stade Georges Pompidou 41 Rue Fernandel Valence Drôme

Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-22

Un événement créatif, authentique et familial dédié au savoir-faire local ! Le Salon de l’Artisanat vous attend les 22 & 23 nov. 2025 à Valence avec + de 100 exposants, ateliers, démos, dégustations… Entrée gratuite, ambiance conviviale garantie !

Pavillon Alizon Stade Georges Pompidou 41 Rue Fernandel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

English :

A creative, authentic, family-friendly event dedicated to local know-how! The Salon de l’Artisanat awaits you on Nov. 22 & 23, 2025 in Valence, with over 100 exhibitors, workshops, demos, tastings? Free admission and a friendly atmosphere guaranteed!

German :

Eine kreative, authentische und familiäre Veranstaltung, die dem lokalen Know-how gewidmet ist! Der Salon de l’Artisanat erwartet Sie am 22. und 23. November 2025 in Valence mit über 100 Ausstellern, Workshops, Vorführungen, Verkostungen? Freier Eintritt, gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Un evento creativo, autentico e familiare dedicato al saper fare locale! Il Salon de l’Artisanat vi aspetta il 22 e 23 novembre 2025 a Valence con oltre 100 espositori, laboratori, dimostrazioni, degustazioni? Ingresso gratuito e un’atmosfera amichevole garantita!

Espanol :

Un evento familiar, creativo y auténtico dedicado al saber hacer local El Salon de l’Artisanat le espera los días 22 y 23 de noviembre de 2025 en Valence con más de 100 expositores, talleres, demostraciones, degustaciones? Entrada gratuita y un ambiente agradable garantizado

