SALON DE L’ASIE – 1 JOUR – DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2025 : 10H00 – 18H00 – EUREXPO – LYON Chassieu

SALON DE L’ASIE – 1 JOUR – DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2025 : 10H00 – 18H00 Début : 2025-11-30 à 10:00. Tarif : – euros.

EUREXPO – LYON SALON DE L’ASIE Billet 1 jour, valable le samedi 29 ou dimanche 30 novembre 2025.Samedi 29 novembre 2025 :Tarif Prévente (jusqu’au 24 novembre 2024 inclus) : 14.00€Tarif Normal (à partir du 25 novembre 2024) : 16.00€Dimanche 30 novembre 2025 :Tarif Prévente (jusqu’au 24 novembre 2024 inclus) : 11.00€Tarif Normal à (partir du 25 novembre 2024) : 13.00€TAIWAN est à l’honneur de cette 11e édition, mais toute l’Asie avec un grand A est représentée de l’Inde à la Chine en passant par la Corée.Le Salon de l’Asie, l’événement pour tous les passionnés et curieux de l’Asie, à vivre seul, en famille ou entre amis ! Pour tous les publics de 7 à 77 ans, voire beaucoup plus ! Et pour les gourmands, le Salon de l’Asie est couplé avec Asian Kitchen, festival des cuisines asiatiques.

EUREXPO – LYON boulevard de l’Europe 69680 Chassieu 69