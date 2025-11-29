SALON DE L’ASIE – 2 JOURS – 29 NOVEMBRE: 10H-19H & 30 NOVEMBRE 2025 : 10H-18H – EUREXPO – LYON Chassieu

SALON DE L’ASIE – 2 JOURS – 29 NOVEMBRE: 10H-19H & 30 NOVEMBRE 2025 : 10H-18H Début : 2025-11-29 à 00:00. Tarif : – euros.

EUREXPO – LYON SALON DE L’ASIEBillet 2 jours, valable les 29 et 30 novembre 2025. Tarif Prévente (jusqu’au 22 novembre 2025 inclus) : 18.00€Tarif Normal (à partir du 23 novembre 2025) : 20.00€Tarif unique. Gratuit pour les moins de 10 ans, sur présentation d’un justificatif à l’entrée du salon. TAIWAN est à l’honneur de cette 11e édition, mais toute l’Asie avec un grand A est représentée de l’Inde à la Chine en passant par la Corée.Le Salon de l’Asie, l’événement pour tous les passionnés et curieux de l’Asie, à vivre seul, en famille ou entre amis ! Pour tous les publics de 7 à 77 ans, voire beaucoup plus ! Et pour les gourmands, le Salon de l’Asie est couplé avec Asian Kitchen, festival des cuisines asiatiques.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

EUREXPO – LYON boulevard de l’Europe 69680 Chassieu 69