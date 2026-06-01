Salon de l’autisme 2026 Salle Henri Belin Chambolle-Musigny

Chambolle-Musigny

Salon de l’autisme 2026

Salle Henri Belin 12 rue de l’Eglise Chambolle-Musigny Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Découvrez un événement unique dans la région !

Le Salon de l’Autisme, le 13 juin 2026, à Chambolle-Musigny.

Une journée inédite qui réunit des professionnels incroyablement variés du bien-être à la prise en charge, en passant par tous les métiers autour du TSA.

Conférences médecin, notaires et conseillère en CAA.

Nombreuses animations super sympas à tester.

Familles et pros, ensemble, pour donner à ces enfants la chance qu’ils méritent.

Comprendre leurs besoins, leur offrir leur place dans une société qui doit encore apprendre à les accueillir… mais qui, en le faisant, crée des enfants véritablement extraordinaires.

Parce que agir, c’est faire le choix conscient de ne pas ignorer ces enfants, de leur donner la place qu’ils méritent et de construire avec eux un avenir inclusif.

Plus ces enfants sont pris en charge tôt, plus on leur donne les clés pour devenir des adultes autonomes, qui s’épanouissent et participent pleinement à notre société. Chaque pas précoce vers l’accompagnement, c’est un pas vers un avenir plus libre, plus riche pour tous.

Tombola, restauration, buvette. .

Salle Henri Belin 12 rue de l’Eglise Chambolle-Musigny 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 38 38 21 ailespourgabriel@gmail.com

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English : Salon de l’autisme 2026

L’événement Salon de l’autisme 2026 Chambolle-Musigny a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1