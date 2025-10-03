Salon de l’auto de Martigues Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Le rendez-vous annuel incontournable des amateurs d’automobiles et de motos. Durant 3 jours dans l’écrin de la Halle, toutes les nouveautés des grandes marques sont réunies. Le salon de l’auto a ouvert ses portes pour la première fois en octobre 1985.

Foodtruck, bar et petite restauration présent et ouvert tous les jours du salon.



Ce salon est organisé avec l’ensemble des concessionnaires automobiles et motos ayant compétence sur le territoire des Bouches-du-Rhône. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The unmissable annual event for car and motorbike enthusiasts. For 3 days, the Halle showcases all the latest models from the major brands. The Motor Show opened its doors for the first time in October 1985.

German :

Das unumgängliche jährliche Treffen für Auto- und Motorradfans. Drei Tage lang werden in der Halle alle Neuheiten der großen Marken ausgestellt. Der Autosalon öffnete seine Pforten zum ersten Mal im Oktober 1985.

Italiano :

L’imperdibile appuntamento annuale per gli appassionati di auto e moto. Per 3 giorni, la Halle mette in mostra tutti gli ultimi modelli delle principali marche. Il Motor Show ha aperto le sue porte per la prima volta nell’ottobre 1985.

Espanol :

La cita anual ineludible para los amantes de los coches y las motos. Durante 3 días, el Halle exhibe todos los últimos modelos de las principales marcas. El Salón del Automóvil abrió sus puertas por primera vez en octubre de 1985.

