Salon de l’Auto et de la Mobilité

1 Avenue du Beauvaisis Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

La quatrième édition du nouveau Salon de l’Automobile et de la Mobilité, SAM 2026, se déroulera à l’empreinte Crédit Agricole de Beauvais, co-organisateur de l’évènement.

Le SAM 2026 c’est deux jours d’exposition, 5000 m2, 40 exposants et des centaines de véhicules pour permettre au grand public de

Découvrir ou redécouvrir le monde de l’automobile,

Comparer l’ensemble des marques et modèles réuni en un seul espace,

Choisir sa future voiture citadine, berline, monospace, SUV, coupé, cabriolet,…

Choisir sa moto, son scooter, camping car, vélo, sa mono roue, trottinette électrique,…

Tester les nouvelles solutions de mobilité urbaine comme les transports en commun..

1 Avenue du Beauvaisis Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 30 20

English :

The fourth edition of the new Salon de l’Automobile et de la Mobilité, SAM 2026, will take place at the Crédit Agricole de Beauvais footprint, co-organizer of the event.

The SAM 2026 is two days of exhibition, 5000 m2, 40 exhibitors and hundreds of vehicles to enable the general public to

Discover or rediscover the world of automobiles,

Compare all makes and models in a single space,

Choose your future car: city car, sedan, MPV, SUV, coupé, cabriolet?

Choose your motorcycle, scooter, camper van, bicycle, single-wheeler, electric scooter, etc

Test new urban mobility solutions such as public transport…

L’événement Salon de l’Auto et de la Mobilité Beauvais a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis