Salon de l’auto

Place Charles de Gaulle Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

À noter dans vos agendas du 27 au 29 mars, Hagetmau vibre au rythme de l’automobile !

Rendez-vous place Charles de Gaulle pour découvrir un large choix de véhicules neufs et d’occasion, mais aussi des services de lavage et d’assurance. Restauration sur place le midi.

À noter dans vos agendas du 27 au 29 mars, Hagetmau vibre au rythme de l’automobile !

Rendez-vous place Charles de Gaulle (à côté du marché couvert) pour découvrir un large choix de véhicules neufs et d’occasion, mais aussi des services de lavage et d’assurance. Que vous soyez à la recherche de votre future voiture ou simplement curieux des dernières tendances, cet événement est fait pour vous !

Horaires

✅ Vendredi 14h 18h30

✅ Samedi & Dimanche 9h 18h30

Restauration sur place le midi pour prolonger le plaisir sans interruption !

Restez connectés pour ne rien manquer des infos et des surprises à venir ! On vous attend nombreux ! ✨ .

Place Charles de Gaulle Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@hagetmau-savoir-faire-landais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon de l’auto

Mark your calendars: from March 27 to 29, Hagetmau vibrates to the rhythm of the automobile!

? Come to the Place Charles de Gaulle to discover a wide choice of new and used vehicles, as well as car washes and insurance services. Catering on site at lunchtime.

L’événement Salon de l’auto Hagetmau a été mis à jour le 2026-03-24 par Landes Chalosse