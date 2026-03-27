Salon de l’auto Hagetmau
Salon de l’auto Hagetmau vendredi 27 mars 2026.
Salon de l’auto
Place Charles de Gaulle Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28
À noter dans vos agendas du 27 au 29 mars, Hagetmau vibre au rythme de l’automobile !
Rendez-vous place Charles de Gaulle pour découvrir un large choix de véhicules neufs et d’occasion, mais aussi des services de lavage et d’assurance. Restauration sur place le midi.
À noter dans vos agendas du 27 au 29 mars, Hagetmau vibre au rythme de l’automobile !
Rendez-vous place Charles de Gaulle (à côté du marché couvert) pour découvrir un large choix de véhicules neufs et d’occasion, mais aussi des services de lavage et d’assurance. Que vous soyez à la recherche de votre future voiture ou simplement curieux des dernières tendances, cet événement est fait pour vous !
Horaires
✅ Vendredi 14h 18h30
✅ Samedi & Dimanche 9h 18h30
Restauration sur place le midi pour prolonger le plaisir sans interruption !
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Place Charles de Gaulle Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@hagetmau-savoir-faire-landais.fr
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English : Salon de l’auto
Mark your calendars: from March 27 to 29, Hagetmau vibrates to the rhythm of the automobile!
? Come to the Place Charles de Gaulle to discover a wide choice of new and used vehicles, as well as car washes and insurance services. Catering on site at lunchtime.
L’événement Salon de l’auto Hagetmau a été mis à jour le 2026-03-24 par Landes Chalosse
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