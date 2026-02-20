Salon de l’Auto neuf et d’occasion Salon-de-Provence

Salon de l’Auto neuf et d’occasion

Samedi 21 mars 2026 de 10h à 18h. Place Jules Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Les concessionnaires automobiles salonais viennent à vous !

Le Salon de l’Auto fait son retour sur la place Morgan. Organisé par la Fédération des Associations des Commerces de Salon-de-Provence, l’événement réunit toutes les marques d’automobile et les nouveautés .

Place Jules Morgan Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 77 45 39 contact@fdacom.fr

English :

Salon car dealers come to you!

