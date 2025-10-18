Salon de l’auto Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial

samedi 18 octobre 2025.

Salon de l’auto

Centre Associatif Parodien 9 rue Pierre Lathuillière Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18 2025-10-19

Les plus grandes marques, dont les concessionnaires et garagistes locaux sont dépositaires, viendront sur place présenter une large palette des véhicules de leur gamme. Un parc de véhicules d’occasion sera organisé afin de donner la possibilité aux nombreux visiteurs attendus de trouver la perle rare. Plus de 200 véhicules exposés.

Buvette, dont les bénéfices serviront à mettre en place des actions dans le cadre du jumelage des villes. .

Centre Associatif Parodien 9 rue Pierre Lathuillière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 20 20 48

