Salon de l’Auto Salon-de-Provence

Samedi 20 septembre 2025 de 10h à 18h. Place Jules Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
La Fédération des Associations des Commerçants de Salon-de-Provence organise le Salon de l’Auto avec la participation des concessionnaires automobiles salonais.
Place Jules Morgan Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 77 45 39 contact@fdacom.fr
English :
The Fédération des Associations des Commerçants de Salon-de-Provence organizes the Salon de l’Auto with the participation of Salon?s car dealers.
German :
Die Fédération des Associations des Commerçants de Salon-de-Provence organisiert den Salon de l’Auto unter Beteiligung der Autohändler aus Salon-de-Provence.
Italiano :
La Fédération des Associations des Commerçants de Salon-de-Provence organizza il Salon de l’Auto con la partecipazione dei concessionari di auto del Salon.
Espanol :
La Fédération des Associations des Commerçants de Salon-de-Provence organiza el Salón del Automóvil con la participación de los concesionarios del Salón.
