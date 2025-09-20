Salon de l’Auto Salon-de-Provence

Salon de l’Auto

Samedi 20 septembre 2025 de 10h à 18h. Place Jules Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

La Fédération des Associations des Commerçants de Salon-de-Provence organise le Salon de l’Auto avec la participation des concessionnaires automobiles salonais.

Samedi 20 septembre à partir de 10h Place Morgan .

Place Jules Morgan Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 77 45 39 contact@fdacom.fr

English :

The Fédération des Associations des Commerçants de Salon-de-Provence organizes the Salon de l’Auto with the participation of Salon?s car dealers.

German :

Die Fédération des Associations des Commerçants de Salon-de-Provence organisiert den Salon de l’Auto unter Beteiligung der Autohändler aus Salon-de-Provence.

Italiano :

La Fédération des Associations des Commerçants de Salon-de-Provence organizza il Salon de l’Auto con la partecipazione dei concessionari di auto del Salon.

Espanol :

La Fédération des Associations des Commerçants de Salon-de-Provence organiza el Salón del Automóvil con la participación de los concesionarios del Salón.

