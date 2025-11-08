Salon de l’Automobile Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier

Salon de l’Automobile

Route du Pont de l'Europe Palais du Lac Centre Omnisports Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-11 18:30:00

2025-11-08

Le Salon de l’Automobile de Vichy fête ses 50 ans !

4 jours pour explorer toutes les formes de mobilité et vibrer au rythme des dernières innovations thermique, hybride, 100 % électrique… Véhicules neufs ou d’occasion

+33 4 70 98 91 00 salonautomobilevichy@gmail.com

English :

The Vichy Motor Show celebrates its 50th anniversary!

4 days to explore all forms of mobility and experience the latest innovations: combustion, hybrid, 100% electric? New and used vehicles

German :

Der Automobilsalon in Vichy feiert sein 50-jähriges Bestehen!

4 Tage, um alle Formen der Mobilität zu erkunden und im Rhythmus der neuesten Innovationen zu vibrieren: Verbrennungsmotor, Hybrid, 100 % elektrisch? Neue und gebrauchte Fahrzeuge

Italiano :

Il Salone dell’Auto di Vichy festeggia il suo 50° anniversario!

4 giorni per esplorare tutte le forme di mobilità e sperimentare le ultime innovazioni: a combustione, ibride, 100% elettriche? Veicoli nuovi e usati

Espanol :

El Salón del Automóvil de Vichy celebra su 50 aniversario

4 días para explorar todas las formas de movilidad y experimentar las últimas innovaciones: combustión, híbridos, 100% eléctricos.. Vehículos nuevos y de ocasión

