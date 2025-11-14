Salon de l’automobile Parc des Expositions Marseille
Salon de l’automobile Parc des Expositions Marseille vendredi 14 novembre 2025.
Salon de l’automobile
Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre 2025. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
2025-11-14
Salon dédié à l’auto. Présence de plus de 30 constructeurs
Stock de 100 voitures d’occasion qui seront mises en vente.
Organisation de jobs dating dans le secteur automobile, plus de 150 emplois seront à pourvoir.
Exposition de véhicules de collection. .
Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Show dedicated to cars. More than 30 manufacturers present
German :
Eine Messe, die dem Auto gewidmet ist. Präsenz von mehr als 30 Herstellern
Italiano :
Un salone dedicato alle auto. Più di 30 produttori presenti
Espanol :
Un salón dedicado al automóvil. Más de 30 fabricantes presentes
