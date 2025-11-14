Salon de l’automobile Parc des Expositions Marseille

Salon de l’automobile

Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre 2025. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-14

Salon dédié à l’auto. Présence de plus de 30 constructeurs

Stock de 100 voitures d’occasion qui seront mises en vente.

Organisation de jobs dating dans le secteur automobile, plus de 150 emplois seront à pourvoir.



Exposition de véhicules de collection. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Show dedicated to cars. More than 30 manufacturers present

German :

Eine Messe, die dem Auto gewidmet ist. Präsenz von mehr als 30 Herstellern

Italiano :

Un salone dedicato alle auto. Più di 30 produttori presenti

Espanol :

Un salón dedicado al automóvil. Más de 30 fabricantes presentes

L’événement Salon de l’automobile Marseille a été mis à jour le 2025-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille